Генштаб уточнив кількість постраждалих при вибуху в Балаклії

В результаті вибуху боєприпасів у Балаклії (Харківська область) постраждали 5 українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, в результаті вибуху боєприпасів постраждали п'ятеро військовослужбовців та двоє загинули. Стан одного з постраждалих оцінюється як тяжкий.

"Один - середнього ступеня тяжкості; троє - легкого ступеня тяжкості. Пораненим військовослужбовцям надається фахова невідкладна медична допомога", - зазначили у відомстві.

Як відомо, у п'ятницю,15 листопада, на території військового арсеналу в Балаклії прогриміли вибухи. Спочатку в Генштабі повідомляли, що внаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з постраждалих перебували у тяжкому стані.

Також РБК-Україна писало, що Генеральний штаб призначив службове розслідування за фактом вибухів у Балаклії. У відомстві зазначили, що вибух стався на Центральній артилерійській базі забезпечення боєприпасами.

Крім того, досудове розслідування за фактом вибухів у Балаклії розпочали в Державному бюро розслідувань. Детективи кваліфікували подію як недбале ставлення військової службової особи до служби.