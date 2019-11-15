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В Генштабе назначили служебное расследование из-за взрыва в Балаклее

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 18:32
В Генштабе назначили служебное расследование из-за взрыва в Балаклее
Фото: взрывы в Балаклее (mil gov ua)

В результате взрывов погибли двое военных

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по факту взрывов в Балаклее назначено служебное расследование. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Twitter.

Отмечается, что взрывы произошли на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами.

"К большому сожалению, двое военных погибли. Еще четверо получили ранения и в настоящее время находятся в медучреждениях. Назначено служебное расследование. Выражаем наши соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

В Генштабе назначили служебное расследование из-за взрыва в БалаклееНапомним, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование из-за взрыва в Балаклее. Квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по факту взрывов в Балаклее.

15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. В Генштабе уточнили, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.

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