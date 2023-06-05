Генштаб спростував заяву Росії про "початок контрнаступу" ЗСУ

У Генштабі ЗСУ спростували заяви російського Міноборони про те, що українські бійці нібито "розпочали великий контрнаступ". Там також зазначили, що не коментуватимуть фейки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, українські військові повідомили виданню в понеділок, що не мають інформації про "великий наступ, який, за заявами Міноборони Росії, розпочали ЗСУ на Донецькому напрямку".
"У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав у коментарі виданню неназваний речник Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні про так званий початок контрнаступу з боку України повідомило Міністерство оборони Росії. Там заявили про "великомасштабний наступ ЗСУ на п'яти ділянках фронту". Стверджувалося що він "розпочався вранці 4 червня".
У заяві росіян також йшлося, що наступ ЗСУ нібито почався на півдні Донецького напрямку, введенням у бій двох механізованих бригад "зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів".
При цьому Україною нібито "було залучено шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту".
У Міноборони РФ ще й встигли нафантазувати, що ЗСУ начебто "не досягнули своїх цілей" та "зазнали втрат у живій силі та техніці".
Своєю чергою Центр стратегічних комунікацій ЗСУ попередив українців, що російські окупанти активізовують свої інформаційно-психологічні операції.
"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ ЗСУ, його напрямки та втрати українського війська", - заявили в СтатКомі.
Там додають, що для цієї інформаційної операції ворог заготував старі відео та фото з полоненими, загиблими та підбитою технікою.
Варто зазначити, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу не буде.
"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала напередодні Маляр.
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