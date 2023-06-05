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Генштаб опроверг заявление России о "начале контрнаступления" ВСУ

Фото: Генштаб опроверг заявление России о "начале контрнаступления" ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Генштабе ВСУ опровергли заявления российского Минобороны о том, что украинские бойцы якобы "начали большое контрнаступление". Там также отметили, что не будут комментировать фейки россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, украинские военные сообщили в понедельник, что не располагают информацией о "большом наступлении, которое, по заявлениям Минобороны России, начали ВСУ на Донецком направлении".

"У нас нет такой информации и мы не комментируем какой-либо фейк", - сказал в комментарии изданию неназванный спикер Генштаба ВСУ.

Заявление России о начале контрнаступления ВСУ

Напомним, сегодня о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины сообщило Министерство обороны России. Там заявили о "крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта". Утверждалось, что он "начался утром 4 июня".

В заявлении россиян также говорилось, что наступление ВСУ якобы началось на юге Донецкого направления, введением в бой двух механизированных бригад "из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений".

При этом Украиной якобы "было привлечено шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом участке фронта".

В Минобороны РФ еще и успели нафантазировать, что ВСУ вроде бы "не достигли своих целей" и "понесли потери в живой силе и технике".

Украинцев предупредили о вражеской ИПСО

В свою очередь Центр стратегических коммуникаций ВСУ предупредил украинцев, что российские оккупанты активизируют свои информационно-психологические операции.

"С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении ВСУ, его направлениях и потерях украинской армии", - заявили в СтатКоме.

Там добавляют, что для этой информационной операции враг заготовил старые видео и фото с пленными, погибшими и подбитой техникой.

Минобороны не будет объявлять о начале контрнаступления ВСУ

Стоит отметить, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что объявления о начале контрнаступления не будет.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала Маляр.

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