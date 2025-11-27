Генштаб про ситуацію на фронті: за добу майже 220 боїв, Покровський напрямок найгарячіший

Станом на 22:00, 26 листопада, на фронті протягом доби відбулося 216 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком знову був Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Росіяни протягом дня завдали 41 авіаційного удару, скинувши 103 керованих авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 162 обстріли, з яких два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 43 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаку противника у 14 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

За добу на Покровському напрямку російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 126 окупантів, з яких 94 - безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільного транспорту та 20 безпілотних літальних апаратів, також уразили артилерійську систему та десять укриттів для особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.