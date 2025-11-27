ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб про ситуацію на фронті: за добу майже 220 боїв, Покровський напрямок найгарячіший

Четвер 27 листопада 2025 01:10
UA EN RU
Генштаб про ситуацію на фронті: за добу майже 220 боїв, Покровський напрямок найгарячіший Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 22:00, 26 листопада, на фронті протягом доби відбулося 216 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком знову був Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Росіяни протягом дня завдали 41 авіаційного удару, скинувши 103 керованих авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 162 обстріли, з яких два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 43 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаку противника у 14 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

За добу на Покровському напрямку російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 126 окупантів, з яких 94 - безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільного транспорту та 20 безпілотних літальних апаратів, також уразили артилерійську систему та десять укриттів для особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що росіяни продовжують щодня втрачати сотні, а то й понад тисячу солдатів щодня. Так, наприклад, з 25 на 26 листопада втрати ворога в боях проти України склали 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми, 124 одиниці автотехніки та 743 безпілотники.

Варто додати, що за час повномасштабної війни втрати російської армії перевищують вже 1,1 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація фронт Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України