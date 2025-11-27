Генштаб о ситуации на фронте: за сутки почти 220 боев, Покровское направление самое горячее

По состоянию на 22:00, 26 ноября, на фронте в течение суток произошло 216 боевых столкновений. Самым горячим направлением снова было Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Россияне в течение дня нанесли 41 авиационный удар, сбросив 103 управляемых авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3 178 дронов-камикадзе и осуществили 2 972 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив девять управляемых авиабомб, и совершил 162 обстрела, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 43 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают атаку противника в 14 локациях.

На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении россияне 31 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

За сутки на Покровском направлении российские подразделения 49 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 126 оккупантов, из которых 94 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильного транспорта и 20 беспилотных летательных аппаратов, также поразили артиллерийскую систему и десять укрытий для личного состава врага", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблочное, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.