Більше 120 боїв за добу: у Генштабі ЗСУ розповіли, де найбільше лютує ворог

Атаки російської армії

Російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 5 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 169 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ 5 разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог наступав у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські війська 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 12 штурмових дій військ противника, який намагався просунутися поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та у напрямку Діброви.

Дві ворожі атаки відбили оборонці в районі Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки.

"За попередніми даними, 5 вересня на цьому напрямку було знешкоджено 132 окупанти, із них 80 - безповоротно", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Також українські воїни знищили дев’ять автомобілів, 19 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; пошкоджено один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Новоадріївка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів. Львове зазнало удару некерованими авіаційними ракетами.