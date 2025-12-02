Генштаб розкрив реальну картину боїв в Покровську, Вовчанську та Куп’янську після заяв РФ

"Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності", - заявили у Генштабі.

Зазначається, що ідеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів.

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді

Так, у Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Також тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат.

"Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста", - додали у ЗСУ.

Також повідомляється, що Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції ЗСУ всього необхідного.

Бої у Вовчанську

Також напруженою залишається ситуація і у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники утримують позиції.

У Генштабі додали, що демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України.