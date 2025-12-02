Генштаб раскрыл реальную картину боев в Покровске, Волчанске и Купянске после заявлений РФ

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске. Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности", - заявили в Генштабе.

Отмечается, что речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтик" с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров.

Какая ситуация в Покровске и Мирнограде

Так, в Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Также продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери.

"За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили в целом 104 оккупантов. Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города", - добавили в ВСУ.

Также сообщается, что Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на позиции ВСУ всего необходимого.

Бои в Волчанске

Также напряженной остается ситуация и в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники удерживают позиции.

В Генштабе добавили, что демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно - они будут уничтожены Силами обороны Украины.