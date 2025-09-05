Генштаб розкрив деталі ураження Рязанського НПЗ та низки інших об’єктів агресора

Зауважимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді також говорив, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

За його даними, ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську.

Зауважимо, що повідомляли, що українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Тим часом російська влада заявила, що системи ППО та РЕБ начебто знищили над регіоном вісім безпілотників.

За їхніми словами, "постраждалих, а також пошкоджень житлових будинків чи інфраструктури немає". Водночас визнали, що уламки впали на територію промислового підприємства.

Варто зазначити, що НПЗ у Рязані уражено повторно, а попередня атака відбулась 2 серпня.