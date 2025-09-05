Генштаб раскрыл детали поражения Рязанского НПЗ и ряда других объектов агрессора

Заметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также говорил, что Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории.

По его данным, поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске.

Заметим, что сообщали, что украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Тем временем российские власти заявили, что системы ПВО и РЭБ якобы уничтожили над регионом восемь беспилотников.

По их словам, "пострадавших, а также повреждений жилых домов или инфраструктуры нет". В то же время признали, что обломки упали на территорию промышленного предприятия.

Стоит отметить, что НПЗ в Рязани поражен повторно, а предыдущая атака состоялась 2 августа.