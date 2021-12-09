Генштаб России назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину. По его словам, перемещения войск внутри России не требуют уведомления на международном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.