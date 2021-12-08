Байден исключил военное противодействие вторжению РФ в Украину: эта идея неактуальна
Президент США Джо Байден исключает, что Вашингтон может применить военную силу для противодействия вторжению России в Украину. По его словам, эта идея неактуальна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его завление журналистам.
"Идея, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна", - отметил Байден.
Он также уточнил, что в случае вторжения России предстоит столкнуться с самыми жесткими санкциями.
"The idea the United States will unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now." -- President Biden pic.twitter.com/htzesIAh3X— Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что Байден отверг требования президента России Владимира Путина о гарантиях невступления Украины в НАТО.
Сегодня российский президент раскрыл детали предложений Байдена по Украине.