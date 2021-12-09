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Генштаб Росії назвав брехнею публікації про плани щодо вторгнення до України

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Москва, Четвер 09 грудня 2021 11:59
Генштаб Росії назвав брехнею публікації про плани щодо вторгнення до України Фото: начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов назвав брехнею публікації про плани щодо вторгнення до України. За його словами, переміщення військ всередині Росії не вимагають повідомлення на міжнародному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив Герасимов, інформація про вторгнення Росії до України є брехнею.

"Країнами НАТО приділяється надмірна увага до переміщення військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів в ході бойової підготовки - це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення. Поширювана в ЗМІ інформація про нібито підготовлюване вторгнення Росії до України є брехнею", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на питання, чи збирається нападати на Україну.

А президент США Джо Байден виключив залучення американської армії для протидії вторгненню Росії в Україну.

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