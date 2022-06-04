Генштаб рассказал, создает ли Россия ударные группы для наступления на севере Украины

Ситуация на северной границе Украины с Россией и Беларусью остается без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневную сводку Генерального штаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено", - рассказали военные.

Отметим, что ударные группы готовятся перед наступлением. Отсутствие таких группировок свидетельствует о том, что сейчас у России нет намерений снова наступать на севере Украины.