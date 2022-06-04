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Генштаб рассказал, создает ли Россия ударные группы для наступления на севере Украины

Фото: готовится ли к наступлению на севере Украины (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация на северной границе Украины с Россией и Беларусью остается без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневную сводку Генерального штаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.
На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено", - рассказали военные.

Отметим, что ударные группы готовятся перед наступлением. Отсутствие таких группировок свидетельствует о том, что сейчас у России нет намерений снова наступать на севере Украины.

Напомним, вчера появилась информация о белорусской военной колонне, которая приблизилась к границе с Волынской областью.

В то же время, по данным украинских военных, белорусская армия массово минирует территории, граничащие с Украиной.

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