Генштаб розповів, чи створює Росія ударні групи для наступу на півночі Україні

Ситуація на північному кордоні України з Росією та Білоруссю залишається без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденне зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено", - розповіли військові.

Зазначимо, що ударні групи готуються перед наступом. Відсутність таких угрупувань свідчить про те, що наразі в Росії немає намірів знову наступати на півночі України.