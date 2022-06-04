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Генштаб розповів, чи створює Росія ударні групи для наступу на півночі Україні

Фото: чи готується до наступу на півночі України (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Ситуація на північному кордоні України з Росією та Білоруссю залишається без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденне зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено", - розповіли військові.

Зазначимо, що ударні групи готуються перед наступом. Відсутність таких угрупувань свідчить про те, що наразі в Росії немає намірів знову наступати на півночі України.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про білоруську військову колону, яка наблизилася до кордону з Волинською областю.

Водночас, за даними українських військових, білоруська армія масово мінує території, які межують з Україною.

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