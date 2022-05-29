Генштаб просит не публиковать информацию от "источников" с фронта
Фото: Генштаб просит не публиковать информацию от " источников "с фронта (УНИАН)
В условиях войны всегда важно помнить простые правила проверки, а также распространения информации. Сегодня враг ведет информационную войну против каждого украинца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Какие правила следует помнить в информационном круге:
- проверять информацию и распространять исключительно ту, которая предоставляется официальными ведомствами;
- воздерживаться от распространения информации от "личных источников", которая касается событий на фронте;
- воздерживаться от публичных оценок по боевым действиям и логистике. Только военное руководство может предоставлять полную информацию с поля боя и делать достоверные прогнозы.
"Помните, распространяя непроверенные материалы вы помогаете врагу деморализовать украинских защитников и сеете панику среди гражданского населения!" , - пишут в ЦПД.
Добавим, что Российская Федерация по-прежнему продолжает прибегать к дезинформации среди доверчивого населения. Например:
- лишь недавно страна-оккупант распространяла информацию о том, что якобы вирус обезьяньей оспы был выведен в "украинских биолабораториях";
- также Россия повествовала о том, что западные компании понемногу начали возвращаться к ее рынку. Это также не соответствует действительности.
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