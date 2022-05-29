Генштаб просить не публікувати інформацію від "джерел" з фронту
Фото: Генштаб просить не публікувати інформацію від "джерел" з фронту (УНІАН)
В умовах війни завжди важливо пам’ятати прості правила перевірки, а також поширення інформації. Сьогодні ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Які правила слід пам’ятати в інформаційному колі:
- перевіряти інформацію й поширювати виключно ту, яка надається офіційними відомствами;
- утримуватись від поширення інформації від "особистих джерел", яка стосується подій на фронті;
- утримуватись від публічних оцінок щодо бойових дій та логістики. Лише воєнне керівництво може надавати повну інформацію з поля боя й робити достовірні прогнози.
"Пам’ятайте, поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення!", - пишуть в ЦПД.
Додамо, що Російська Федерація, як і раніше, продовжує вдаватися до дезінформації серед довірливого населення. Наприклад:
- лише нещодавно країна-окупант поширювала інформацію про те, що нібито вірус мавпячої віспи був виведений у "українських біолабораторіях";
- також Росія розповіда й про те, що західні компанії потроху почали повертатися до її ринку. Це також не відповідає дійсності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.