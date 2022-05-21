Пропаганда РФ распространяет фейки о возобновлении работы закрытых западных компаний
Российские СМИ распространяют информацию о том, что западные компании якобы начинают возобновлять свою работу на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По информации ЦПД, российские СМИ начали писать о том, что "иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ. Для этого они будут проходить ребрендинг или наладят "серые схемы".
"На самом деле, международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.
При этом отмечается, что аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, которые могут самостоятельно проводить российские потребители на территории других стран. Однако о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецкие компании должны закрыть свой бизнес в России, потому что этим они помогают финансируют убийства украинцев.
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