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Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 21:20
Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях Фото: Россия разгоняет фейк о изобретении обезьяньей оспы в Украине (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Также пропагандисты припомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого также якобы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.

"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Напомним, Минздрав Украины официально заявил: в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.

Известно, что последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания обнаружили в Великобритании, Испании, Франция, Швеции и Португалии.

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