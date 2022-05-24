Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях
Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисти утверждают, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.
Также пропагандисты припомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого также якобы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.
"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Напомним, Минздрав Украины официально заявил: в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.
Известно, что последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания обнаружили в Великобритании, Испании, Франция, Швеции и Португалии.