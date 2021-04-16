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Генштаб призвал местную власть не создавать отряды добровольцев

Автор: РБК-Украина

Генеральный штаб Украины просит представителей органов государственной власти и местного самоуправления не объявлять о создании неопределенных законом военизированных формирований. Такой информацией может спекулировать российская пропаганда.

Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Он отметил, что сейчас ВСУ прогнозируют все возможные варианты развития событий из-за стягивания войск РФ к украинским границам. На фоне этого проводятся сборы резервистов и территориальной обороны.

"Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной", - убежден Хомчак.

Он призвал желающих защищать территориальную целостность Украины вступать в ряды ВСУ, чтобы пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на фоне стягивание российских войск в Украину и обострение на Донбассе заявил, что сформирует отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения РФ смогут отправить на восточный рубеж.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияГенштабдобровольцы
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