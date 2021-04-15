Данилов предупредил об информатаках РФ: фейки растут в геометрической прогрессии

Обострение на Донбассе и попытки эскалации конфликта с российской стороны привели к тому, что количество антиукраинских фейков растет в геометрической прогрессии. Поэтому СМИ должны распространять только проверенную информацию из надежных источников.

Об этом в своем Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, все антиукраинские нарративы, которые появляются в СМИ, тщательно спланированы и управляются с территории России. В них используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь.

"Весь этот информационный терроризм, информационная "пандемия" преследует единственную цель - повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что платформой для распространения дезинформации стали социальные сети и мессенджеры.

"К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных. С попыткой эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей", - сказал секретарь СНБО.

Данилов обратился к украинским СМИ и попросил взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации российской пропаганды.