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Аваков призвал ветеранов добробатов быть готовыми на случай вторжения РФ

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 13:59
Аваков призвал ветеранов добробатов быть готовыми на случай вторжения РФ Фото: министр внутренних дел Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации. Этот же призыв адресован и бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться", - отметил министр.

По его мнению, на сегодня крайне важно ответить на угрозу концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать отпор возможным провокациям и агрессии.

"Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так было в 2014, так будет и сейчас, если придется", - подчеркнул Аваков.

Также он напомнил, что на днях будет седьмая годовщина создания в Украине первых добровольческих батальонов.

"Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа. И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов. Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО. Призываю вас, побратимы, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли", - сказал Аваков.

Он добавил, что с учетом наращивания сил Российской Федерации возле украинских границ нужно готовиться к защите Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковск сформирует отряд добровольцев на случай вторжения России. Его будут формировати на основе местной Муниципальной инспекции, в которой работают участники боевых действий.

А посольство США в Украине уже выпустило предупреждение, что на фоне стягивания войск российских войск условия безопасности в Украине могут измениться практически без уведомления.

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