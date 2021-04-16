Генштаб закликав місцеву владу не створювати загони добровольців

Генеральний штаб України просить представників органів державної влади та місцевого самоврядування не оголошувати про створення невизначених законом воєнізованих формувань. Такою інформацією може спекулювати російська пропаганда .

Про це йдеться в зверненні головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака .

Він наголосив, що наразі ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягнення військ РФ до українських кордонів. На фоні цього проводяться збори резервістів та територіальної оборони.

"Прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною", - переконаний Хомчак.

Він закликав охочих захищати територіальну цілісність України долучатися до лав ЗСУ, щоб поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.