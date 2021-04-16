Генштаб закликав місцеву владу не створювати загони добровольців

Генеральний штаб України просить представників органів державної влади та місцевого самоврядування не оголошувати про створення невизначених законом воєнізованих формувань. Такою інформацією може спекулювати російська пропаганда.
Він наголосив, що наразі ЗСУ прогнозують всі можливі варіанти розвитку подій через стягнення військ РФ до українських кордонів. На фоні цього проводяться збори резервістів та територіальної оборони.
"Прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною", - переконаний Хомчак.
Він закликав охочих захищати територіальну цілісність України долучатися до лав ЗСУ, щоб поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.
Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на тлі стягування російських військ до України і загострення на Донбасі заявив, що сформує загін добровольців, який у разі повномасштабного вторгнення РФ зможуть відправити на східний кордон.
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що у разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації.