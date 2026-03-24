Генштаб повідомив про серію точних ударів в Криму і не тільки: що вдалось знищити

Що знищили в Криму

Пускову установку "Бастіона" вдарили в районі Актачі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

"Бастіон" - це береговий ракетний комплекс, яким Росія прикривала підходи до Чорного моря і міг атакувати кораблі на значній відстані від берега.

Удари на сході та півдні

Крім Криму, сили оборони завдали ударів одразу в кількох районах на сході та півдні України:

райони зосередження противника - Велика Новосілка (Донецька область), Хороше (Луганська область), Новозлатопіль (Запорізька область);

ремонтний підрозділ - Новозлатопіль (Запорізька область);

пункт управління безпілотниками - Велика Новосілка (Донецька область).

Точні дані про втрати противника та масштаби руйнувань наразі встановлюються.

У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжуватимуть бити по військових об'єктах ворога - як на окупованих територіях України, так і безпосередньо на території Росії.