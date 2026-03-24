UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Генштаб повідомив про серію точних ударів в Криму і не тільки: що вдалось знищити

12:13 24.03.2026 Вт
2 хв
Армія РФ втратила важливий комплекс у Криму
aimg Олена Чупровська
Фото: знищено "Бастіон" у Криму та цілі в трьох інших областях (Getty Images)

Вночі українські сили оборони знищили пускову установку берегового ракетного комплексу "Бастіон" на тимчасово окупованому півострові - одного з ключових елементів російської системи контролю над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте також: Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ

Що знищили в Криму

Пускову установку "Бастіона" вдарили в районі Актачі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

"Бастіон" - це береговий ракетний комплекс, яким Росія прикривала підходи до Чорного моря і міг атакувати кораблі на значній відстані від берега.

Удари на сході та півдні

Крім Криму, сили оборони завдали ударів одразу в кількох районах на сході та півдні України:

  • райони зосередження противника - Велика Новосілка (Донецька область), Хороше (Луганська область), Новозлатопіль (Запорізька область);
  • ремонтний підрозділ - Новозлатопіль (Запорізька область);
  • пункт управління безпілотниками - Велика Новосілка (Донецька область).

Точні дані про втрати противника та масштаби руйнувань наразі встановлюються.

У Генштабі наголосили, що сили оборони продовжуватимуть бити по військових об'єктах ворога - як на окупованих територіях України, так і безпосередньо на території Росії.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян. Йдеться про нафтовий термінал "Транснефть- порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

До цього ЗСУ також пошкодили Саратовський НПЗ у Росії.Підприємство залучене в забезпеченні російської армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаКримГенштаб ВСУ