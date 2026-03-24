Война в Украине

Генштаб сообщил о серии точных ударов в Крыму и не только: что удалось уничтожить

12:13 24.03.2026 Вт
2 мин
Армия РФ потеряла важный комплекс в Крыму
aimg Елена Чупровская
Фото: уничтожен "Бастион" в Крыму и цели в трех других областях (Getty Images)

Ночью украинские силы обороны уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион" на временно оккупированном полуострове - одного из ключевых элементов российской системы контроля над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Что уничтожили в Крыму

Пусковую установку "Бастиона" ударили в районе Актачи на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

"Бастион" - это береговой ракетный комплекс, которым Россия прикрывала подходы к Черному морю и мог атаковать корабли на значительном расстоянии от берега.

Удары на востоке и юге

Кроме Крыма, силы обороны нанесли удары сразу в нескольких районах на востоке и юге Украины:

  • районы сосредоточения противника - Великая Новоселка (Донецкая область), Хорошее (Луганская область), Новозлатополь (Запорожская область);
  • ремонтное подразделение - Новозлатополь (Запорожская область);
  • пункт управления беспилотниками - Великая Новоселка (Донецкая область).

Точные данные о потерях противника и масштабах разрушений пока устанавливаются.

В Генштабе отметили, что силы обороны будут продолжать бить по военным объектам врага - как на оккупированных территориях Украины, так и непосредственно на территории России.

Напомним, накануне ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян. Речь идет о нефтяном терминале "Транснефть- порт Приморск" и нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-Уфанефтехим".

До этого ВСУ также повредили Саратовский НПЗ в России, предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

