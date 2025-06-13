Генштаб повідомив про понад 100 атак росіян: що відбувається на фронті

Російські окупанти з початку доби 13 червня 113 разів атакували позиції Збройних сил України на фронті. Найгарячіша ситуація склалася на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, росіяни обстріляли низку населених пунктів на прикордонні Чернігівської (Клюси та Ясна Поляна) та Сумської області (Студенок, Біла Береза, Тур’я, Олександрівка). Загалом росіяни здійснили не менше 133 обстрілів та численні удари авіабомбами.

Ситуація на фронтах

Харківський напрямок: росіяни намагаються просунутися у Вовчанську та біля Кам'янки. Одну атаку було відбито.

Куп'янський напрямок: було зафіксовано п'ять атак росіян поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

Лиманський напрямок: відбито дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка.

Сіверський напрямок: відбито дві атаки росіян у напрямку Серебрянки.

Краматорський напрямок: п'ять штурмів росіян було відбито у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та Біла Гора.

Торецький напрямок: підрозділи ЗСУ відбили 9 з 11 ворожих атак у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок - найважчий: там було відбито 33 з 35 російських атак в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

Новопавлівський напрямок: відбито 10 з 16 атак на райони населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку відбито атаки росіян у районах Малинівки та, відповідно, Нестерянки. Ударів КАБами зазнали Ольгівське, Залізничне, Білогір’я, Полтавка, Новоандріївка, Приморське, Степногірськ та Плавні.

Курський напрямок: 17 з 20 атак ворога було відбито. Окупанти й тут намагатися бомбардувати українські війська, скидаючи КАБи та обстрілюючи з артилерії позиції ЗСУ.

На інших напрямках, зазначили у Генштабі, станом на вечір 13 червня суттєвих змін не фіксувалося.