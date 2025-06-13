Генштаб сообщил о более 100 атаках россиян: что происходит на фронте
Российские оккупанты с начала суток 13 июня 113 раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины на фронте. Самая горячая ситуация сложилась на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В частности, россияне обстреляли ряд населенных пунктов на границе Черниговской (Клюсы и Ясная Поляна) и Сумской области (Студенок, Белая Береза, Турья, Александровка). В общей сложности россияне совершили не менее 133 обстрелов и многочисленные удары авиабомбами.
Ситуация на фронтах
Харьковское направление: россияне пытаются продвинуться в Волчанске и возле Каменки. Одна атака была отбита.
Купянское направление: было зафиксировано пять атак россиян вблизи Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.
Лиманское направление: отражено девять атак врага в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.
Северское направление: отражены две атаки россиян в направлении Серебрянки.
Краматорское направление: пять штурмов россиян было отражено в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и Белая Гора.
Торецкое направление: подразделения ВСУ отбили 9 из 11 вражеских атак в районе Торецка, Александро-Калиново, Яблоновки и Русиного Яра.
Покровское направление - самое тяжелое: там было отражено 33 из 35 российских атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка.
Новопавловское направление: отражено 10 из 16 атак на районы населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.
На Гуляйпольском и Ореховском направлении отражены атаки россиян в районах Малиновки и, соответственно, Нестерянки. Ударам КАБами подверглись Ольговское, Железнодорожное, Белогорье, Полтавка, Новоандреевка, Приморское, Степногорск и Плавни.
Курское направление: 17 из 20 атак врага были отбиты. Оккупанты и здесь пытаться бомбить украинские войска, сбрасывая КАБы и обстреливая из артиллерии позиции ВСУ.
На других направлениях, отметили в Генштабе, по состоянию на вечер 13 июня существенных изменений не фиксировалось.
Потери россиян на войне
Тем временем, как сообщало РБК-Украина, российские оккупационные войска потеряли с 24 февраля 2022 года более одного миллиона единиц живой силы. За последние полтора года на 628 тысяч "хороших россиян" стало больше.
Отмечая первый миллион обезвреженных россиян, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных. А в отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.
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