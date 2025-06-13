Генштаб сообщил о более 100 атаках россиян: что происходит на фронте

Российские оккупанты с начала суток 13 июня 113 раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины на фронте. Самая горячая ситуация сложилась на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, россияне обстреляли ряд населенных пунктов на границе Черниговской (Клюсы и Ясная Поляна) и Сумской области (Студенок, Белая Береза, Турья, Александровка). В общей сложности россияне совершили не менее 133 обстрелов и многочисленные удары авиабомбами.

Ситуация на фронтах

Харьковское направление: россияне пытаются продвинуться в Волчанске и возле Каменки. Одна атака была отбита.

Купянское направление: было зафиксировано пять атак россиян вблизи Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

Лиманское направление: отражено девять атак врага в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

Северское направление: отражены две атаки россиян в направлении Серебрянки.

Краматорское направление: пять штурмов россиян было отражено в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и Белая Гора.

Торецкое направление: подразделения ВСУ отбили 9 из 11 вражеских атак в районе Торецка, Александро-Калиново, Яблоновки и Русиного Яра.

Покровское направление - самое тяжелое: там было отражено 33 из 35 российских атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка.

Новопавловское направление: отражено 10 из 16 атак на районы населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении отражены атаки россиян в районах Малиновки и, соответственно, Нестерянки. Ударам КАБами подверглись Ольговское, Железнодорожное, Белогорье, Полтавка, Новоандреевка, Приморское, Степногорск и Плавни.

Курское направление: 17 из 20 атак врага были отбиты. Оккупанты и здесь пытаться бомбить украинские войска, сбрасывая КАБы и обстреливая из артиллерии позиции ВСУ.

На других направлениях, отметили в Генштабе, по состоянию на вечер 13 июня существенных изменений не фиксировалось.