У ЦПД дали відповідь, чи є росіяни у центрі Куп'янська
У Куп’янську Харківської області проходить контрдиверсійна операція, йдуть пошукові дії, велика кількість росіян знищена. У центрі міста ворога немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка та начальника МВА Андрія Беседіна в ефірі телемарафону.
"Росіян у центрі Куп’янська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Куп’янськ тривають", - повідомив Коваленко.
Беседін, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, розповів, що Сили оборони максимально контролюють ситуацію, дають гідну відсіч і намагаються не дати противнику заходити в місто.
"А це можливо, на жаль, зробити, тому що лінія фронту досить близько - менше кілометра від межі Куп’янська", - зазначив він.
За словами керівника МВА, у Куп’янській громаді наразі залишаються 1740 мешканців, на правобережжі міста - 734. Там немає води, газу та світла, соціальна інфраструктура відсутня, а її відновлення практично неможливе.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Куп’янська і там тривають бої.
Ситуація в Куп'янську
Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Куп’янська і там тривають бої. Проте спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський запевнив, що така інформація є неправдивою.
За його словами, в північній частині міста триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська.
Ситуація в Куп’янську ускладнилася після того, як російським військам вдалося наблизитися до міста через підземні комунікаційні труби.
За даними аналітиків проєкту DeepState, для переміщення під землею ворог використовував спеціальні лежанки на колесах та електросамокати.
Напередодні командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомляв, що у місті перебуває значна кількість російських ДРГ.
