Генштаб після конфлікту у Львові перевіряє дії військовослужбовців ТЦК

Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що люди мають усвідомлювати, які наслідки для них матимуть напади на військовослужбовців і чим це може закінчитися для України.

Буданов попередив, що ті, хто сьогодні зриває одяг і б'є військовослужбовців своєї армії, мають замислитися, хто завтра захищатиме їх від ворожих військових, які так само битимуть і зриватимуть одяг, але вже з них.

Про те, як відреагували посадовці на конфлікт з ТЦК у Львові - читайте в матеріалі РБК-Україна.