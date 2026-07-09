Генштаб после конфликта во Львове проверяет действия военнослужащих ТЦК

Действия военнослужащих ТЦК в ходе конфликта во Львове проверяют в рамках служебной проверки. Нарушители будут привлечены к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что проводится служебная проверка по поводу правомерности действий военнослужащих ТЦК. В случае установления нарушения, виновные лица будут привлечены к ответственности в определенном законом порядке.
"Никакие споры по поводу законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут быть оправданием применения насилия", - говорится в заявлении.
Генштаб подчеркнул, что правовую оценку каждому конкретному случаю должны давать исключительно уполномоченные государственные органы.
Также отмечается, что разрешение конфликтных ситуаций должно происходить исключительно в правовом поле.
"Только неукоснительное соблюдение законов, взаимное уважение и личная ответственность каждого является залогом единства общества и устойчивости государства", - говорится в заявлении.
Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова толпа начала бить служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. На месте события собрались сотни человек.
Конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске с 12 июня 2026 года. Разъяренная толпа перевернула служебный автомобиль ТЦК.
Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что люди должны осознавать, какие последствия для них будут иметь нападения на военнослужащих и чем это может закончиться для Украины.
Буданов предупредил, что те, кто сегодня срывает одежду и бьет военнослужащих своей армии, должны задуматься, кто завтра будет защищать их от вражеских военных, которые будут так же бить и срывать одежду, но уже с них.
О том, как отреагировали чиновники на конфликт с ТЦК во Львове - читайте в материале РБК-Украина.