Генштаб підтвердив зупинку Сизранського НПЗ та ураження важливих об’єктів росіян

"25 травня та в ніч на 26 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів агресора. Зокрема, уражено командний пункт противника (Очеретине, Донецької обл.) та пункт управління полку (Верхня Криниця, Запорізької обл.)", - йдеться у заяві.

Крім того, уражено пункти управління дронами окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької обл.

Також під ударом були склад дронів ворога, склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині та склад матеріально-технічних засобів у Донецьку. Було уражено і залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.

"За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" (Сизрань, Самарська обл., РФ), по якому Сили оборони вдарили 21 травня 2026 року", - повідомив Генштаб.

В понеділок, 25 травня, уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Ярославль" - пошкоджено обладнання та резервуари. Також підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ" (Ярськ, Луганська обл.).

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - підкреслив Генштаб.