Генштаб подтвердил остановку Сызранского НПЗ и поражение важных объектов россиян

11:51 26.05.2026 Вт
2 мин
Атакованы командные пункты и логистика оккупантов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские дроны поразили ряд вражеских объектов (Getty Images)

Генштаб ВСУ подтвердил остановку Сызранского НПЗ, а также поражение командных пунктов и логистики российских оккупантов.

"25 мая и в ночь на 26 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов агрессора. В частности, поражен командный пункт противника (Очеретино, Донецкой обл.) и пункт управления полка (Верхняя Криница, Запорожской обл.)", - говорится в заявлении.

Кроме того, поражены пункты управления дронами оккупантов в районах Нестерянки в Запорожье и Новогродовки Донецкой обл.

Также под ударом были склад дронов врага, склад материально-технических средств в районе Новопетриковки в Донецкой области и склад материально-технических средств в Донецке. Была поражена и железнодорожная цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.

"По результатам предыдущих поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сызрань, Самарская обл., РФ), по которому Силы обороны ударили 21 мая 2026 года", - сообщил Генштаб.

В понедельник, 25 мая, поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Ярославль" - повреждено оборудование и резервуары. Также подтверждено поражение 24 мая вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" (Ярск, Луганская обл.).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнул Генштаб.

Напомним, ранее украинские дроны атаковали Ярославль - под ударом был один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

РБК-Украина также писало, что после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.

