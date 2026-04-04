UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Генштаб підтвердив знищення дороговартісного дрона РФ "Иноходец" в Криму

13:32 04.04.2026 Сб
2 хв
Орієнтовна вартість одного такого комплексу складає кілька мільйонів доларів
aimg Марія Науменко
Ілюстративне фото (Getty Images)

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського безпілотника "Иноходец" унаслідок удару по аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Крім того, за даними військових, ще три такі дрони були пошкоджені.

У військовому командуванні уточнили наслідки нещодавнього удару по місцю зберігання безпілотників на території аеродрому "Кіровське". За оновленими даними, один БпЛА "Иноходец" було знищено, ще три - пошкоджено.

У Генштабі нагадали, що "Иноходец", також відомий під експортною назвою "Орион", є російським оперативно-тактичним ударно-розвідувальним безпілотним авіаційним комплексом середньої дальності.

Такі дрони російська армія використовує для розвідки, патрулювання, ударів по наземних цілях, а також для протидії морським безпілотникам.

За відкритими характеристиками, цей безпілотник здатен діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км і нести до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Орієнтовна вартість одного такого комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

Крім того, напередодні та в ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій Луганщині. У Генштабі зазначили, що це має ускладнити забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії РФ.

Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.

Також СБУ та Сили оборони вивели з ладу російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм "Калібрів".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська ФедераціяУкраїнаКримГенштаб ВСУДрони