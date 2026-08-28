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Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії

11:35 28.08.2026 Пт
2 хв
У ЗСУ розкрили нов важливі деталі
aimg Юлія Капітонова
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії Фото: Славнефть-ЯНОСпід ударом ЗСУ (росЗМІ)
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Минулої ночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За словами українських бійців, внаслідок їхньої атаки на території ворожого обєкта спалахнула пожежа.

До реалізації нової операції цього разу були залучені:

  • підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій;
  • Сили безпілотних систем;
  • Головне управління розвідки МО України.

Генштаб ЗСУ наголошує, що масштаби завданих збитків наразі з'ясовуються та будуть оголошені згодом.

"Славнефть-ЯНОС" - одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до складу ПАТ "Славнефть", - пояснюють захисники.

Вони також звертають увагу на те, що потужність заводу сягає близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод має повний цикл переробки нафти та випускає широкий спектр нафтопродуктів, зокрема:

  • бензин;
  • дизельне й авіаційне пальне;
  • мазут;
  • бітум;
  • мастила та іншу продукцію.

Ба більше, вказано, що підприємство працює на забезпечення потреб російських загарбників у війні проти України.

Атаки України на НПЗ Росії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 серпня після атаки українського безпілотника НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у місті Кстово зупинив переробку сирої нафти.

Також ми писали, що під удар українських дронів потрапив Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок атаки на підприємстві загорілася установка спільної переробки газу та газового конденсату.

Ще одна атака сталася вночі 22 серпня у Самарській області РФ. Дрони влучили в Новокуйбишевський НПЗ.

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