Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії

Минулої ночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За словами українських бійців, внаслідок їхньої атаки на території ворожого обєкта спалахнула пожежа.

До реалізації нової операції цього разу були залучені:

підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій;

Сили безпілотних систем;

Головне управління розвідки МО України.

Генштаб ЗСУ наголошує, що масштаби завданих збитків наразі з'ясовуються та будуть оголошені згодом.

"Славнефть-ЯНОС" - одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до складу ПАТ "Славнефть", - пояснюють захисники.

Вони також звертають увагу на те, що потужність заводу сягає близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод має повний цикл переробки нафти та випускає широкий спектр нафтопродуктів, зокрема:

бензин;

дизельне й авіаційне пальне;

мазут;

бітум;

мастила та іншу продукцію.

Ба більше, вказано, що підприємство працює на забезпечення потреб російських загарбників у війні проти України.