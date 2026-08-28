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Генштаб подтвердил поражение одного из самых больших НПЗ России

11:35 28.08.2026 Пт
2 мин
В ВСУ раскрыли новые важные детали
aimg Юлия Капитонова
Генштаб подтвердил поражение одного из самых больших НПЗ России Фото: Славнефть-ЯНО Под ударом ВСУ (росСМИ)
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Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По словам украинских бойцов, после их атаки на территории вражеского объекта вспыхнул пожар.

К реализации новой операции в этот раз были привлечены:

  • подразделения Deep Strike Сил специальных операций;
  • Силы беспилотных систем;
  • Главное управление разведки МО Украины.

Генштаб ВСУ отмечает, что масштабы нанесенного ущерба сейчас выясняются и будут объявлены чуть позже.

"Славнефть-ЯНОС" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, которое входит в состав ПАО "Славнефть", - объясняют защитники.

Они также обращают внимание на то, что мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Завод имеет полный цикл переработки нефти и выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности:

  • бензин;
  • дизельное и авиационное горючее;
  • мазут;
  • битум;
  • смазки и другую продукцию.

Более того, указано, что предприятие работает на обеспечение потребностей российских захватчиков в войне против Украины.

Атаки Украины на НПЗ России

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 августа после атаки украинского беспилотника НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово остановил переработку сырой нефти.

Также мы писали, что под удар украинских дронов попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. В результате атаки на предприятии загорелась установка совместной переработки газа и газового конденсата.

Еще одна атака произошла ночью 22 августа в Самарской области. Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

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