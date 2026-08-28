Генштаб подтвердил поражение одного из самых больших НПЗ России
Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По словам украинских бойцов, после их атаки на территории вражеского объекта вспыхнул пожар.
К реализации новой операции в этот раз были привлечены:
- подразделения Deep Strike Сил специальных операций;
- Силы беспилотных систем;
- Главное управление разведки МО Украины.
Генштаб ВСУ отмечает, что масштабы нанесенного ущерба сейчас выясняются и будут объявлены чуть позже.
"Славнефть-ЯНОС" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, которое входит в состав ПАО "Славнефть", - объясняют защитники.
Они также обращают внимание на то, что мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год.
Завод имеет полный цикл переработки нефти и выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности:
- бензин;
- дизельное и авиационное горючее;
- мазут;
- битум;
- смазки и другую продукцию.
Более того, указано, что предприятие работает на обеспечение потребностей российских захватчиков в войне против Украины.
Атаки Украины на НПЗ России
Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 августа после атаки украинского беспилотника НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово остановил переработку сырой нефти.
Также мы писали, что под удар украинских дронов попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. В результате атаки на предприятии загорелась установка совместной переработки газа и газового конденсата.
Еще одна атака произошла ночью 22 августа в Самарской области. Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ.