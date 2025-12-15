Генштаб підтвердив ураження одного з ключових ГПЗ Росії

В ніч на понеділок, 15 грудня, Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. На його території було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій в Telegram .

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника - Астраханський газопереробний завод", - пише Генштаб.

Внаслідок атаки на території Астраханського ГПЗ було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Сили спецоперацій повідомили, що уразили російське підприємство спільно з Силами безпілотних систем.

"У ніч на 15 грудня 2025 року підрозділами "deep strike" Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем уражено Астраханський газопереробний завод, що належить "Газпрому" і розташований у Астраханській області, біля Каспійського моря", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Астраханський ГПЗ є одним з ключових підприємств нафтогазової галузі Росії. Він переробляє природний газ та газовий конденсат у бензин, дизпаливо і паливний мазут, які в подальшому використовуються у військових цілях.

Щороку ГПЗ виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки, яка використовується для виготовлення вибухівки підприємствами російського ВПК.