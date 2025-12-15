ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Генштаб підтвердив ураження одного з ключових ГПЗ Росії

Росія, Понеділок 15 грудня 2025 17:53
UA EN RU
Генштаб підтвердив ураження одного з ключових ГПЗ Росії Ілюстративне фото: на території Астраханського ГПЗ зафіксовано вибухи та пожежу після нічного удару (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на понеділок, 15 грудня, Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. На його території було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій в Telegram.

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника - Астраханський газопереробний завод", - пише Генштаб.

Внаслідок атаки на території Астраханського ГПЗ було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Сили спецоперацій повідомили, що уразили російське підприємство спільно з Силами безпілотних систем.

"У ніч на 15 грудня 2025 року підрозділами "deep strike" Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем уражено Астраханський газопереробний завод, що належить "Газпрому" і розташований у Астраханській області, біля Каспійського моря", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Астраханський ГПЗ є одним з ключових підприємств нафтогазової галузі Росії. Він переробляє природний газ та газовий конденсат у бензин, дизпаливо і паливний мазут, які в подальшому використовуються у військових цілях.

Щороку ГПЗ виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки, яка використовується для виготовлення вибухівки підприємствами російського ВПК.

Удари по нафтовій галузі РФ

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Днем раніше Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.

У ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих для російських військ об’єктах у Рязанській області РФ та на тимчасово окупованій Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сили безпілотних систем Генштаб ВСУ Сили спеціальних операцій
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі