Генштаб підтвердив удар по заводу з виробництва "Шахедів" під Москвою: що відомо

Йдеться про ураження важливого військового об'єкта на території Росії - підприємства АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у місті Сергіїв Посад Московської області. Воно розташоване більш ніж за 500 км від державного кордону України.

Це підприємство входить до складу держкорпорації "Ростех" і перебуває під міжнародними санкціями за участь у військових програмах РФ.

Зокрема, воно виготовляє понад 500 видів спеціальних піротехнічних засобів для ракетних, ракетно-космічних і артилерійських систем, а також термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе типу Shahed, якими Росія регулярно атакує українські міста.

У Силах безпілотних систем ЗСУ уточнили, що удару по об’єкту завдали оператори 14-го окремого полку БпАК . У результаті атаки зафіксовано влучання безпілотника, потужну пожежу та густе задимлення. Також повідомляється про ураження електричної підстанції, яка живила підприємство.

Результати операції ще уточнюються, проте у ЗСУ підкреслюють, що удар був спрямований на зниження спроможностей РФ завдавати повітряних ударів по території України.