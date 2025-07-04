Генштаб підтвердив удар по заводу з виробництва "Шахедів" під Москвою: що відомо

4 липня, Сили оборони вдарили по заводу з виробництва бойових частин для "Шахедів". Підприємство знаходиться у місті Сергіїв Посад, Московська область у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) та Сили безпілотних систем.
Йдеться про ураження важливого військового об'єкта на території Росії - підприємства АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у місті Сергіїв Посад Московської області. Воно розташоване більш ніж за 500 км від державного кордону України.
Це підприємство входить до складу держкорпорації "Ростех" і перебуває під міжнародними санкціями за участь у військових програмах РФ.
Зокрема, воно виготовляє понад 500 видів спеціальних піротехнічних засобів для ракетних, ракетно-космічних і артилерійських систем, а також термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе типу Shahed, якими Росія регулярно атакує українські міста.
У Силах безпілотних систем ЗСУ уточнили, що удару по об’єкту завдали оператори 14-го окремого полку БпАК . У результаті атаки зафіксовано влучання безпілотника, потужну пожежу та густе задимлення. Також повідомляється про ураження електричної підстанції, яка живила підприємство.
Результати операції ще уточнюються, проте у ЗСУ підкреслюють, що удар був спрямований на зниження спроможностей РФ завдавати повітряних ударів по території України.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька населених пунктів Ростовської області та Сергієво-Посадський округ під Москвою.
Згодом у ЦПД пояснили, що у Московській та Ростовській областях були атаковані об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод.
Нещодавно Збройні сили України завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії, серед яких був пороховий завод у Тамбовській області.
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