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Генштаб подтвердил удар по заводу по производству "Шахедов" под Москвой: что известно

Фото: Силы обороны ударили по заводу по производству боевых частей для "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

4 июля, Силы обороны ударили по заводу по производству боевых частей для "Шахедов". Предприятие находится в городе Сергеев Посад, Московская область в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Силы беспилотных систем.

Речь идет о поражении важного военного объекта на территории России - предприятия АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в городе Сергеев Посад Московской области. Оно расположено более чем в 500 км от государственной границы Украины.

Это предприятие входит в состав госкорпорации "Ростех" и находится под международными санкциями за участие в военных программах РФ.

В частности, оно производит более 500 видов специальных пиротехнических средств для ракетных, ракетно-космических и артиллерийских систем, а также термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует украинские города.

В Силах беспилотных систем ВСУ уточнили, что удар по объекту нанесли операторы 14-го отдельного полка БпАК. В результате атаки зафиксировано попадание беспилотника, мощный пожар и густое задымление. Также сообщается о поражении электрической подстанции, которая питала предприятие.

Результаты операции еще уточняются, однако в ВСУ подчеркивают, что удар был направлен на снижение возможностей РФ наносить воздушные удары по территории Украины.

 

Удары по территории России

Напомним, в ночь на 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и Сергиево-Посадский округ под Москвой.

Впоследствии в ЦПД объяснили, что в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод.

Недавно Вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду объектов на территории России, среди которых был пороховой завод в Тамбовской области.

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