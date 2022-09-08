Генштаб оценил угрозу из Беларуси на фоне ее учений по "освобождению территорий"

"Мы плодотворно отслеживаем ситуацию на наших границах, у нас есть информация о желании или не желании белорусского народа участвовать в захватнических планах России. Но увеличение населения, готового принять участие в агрессии на территории нашего государства, не отслеживается",- сказал Громов.

Военные учения Беларуси

Напомним, сегодня в Беларуси стартовали военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября.

Эти учения будут проходить на Брестском полигоне, в Минской и Витебской областях.

Примечательно, что именно о таких учениях предупреждали в Генштабе ВСУ. Так, ранее Алексей Громов сообщил, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий и не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

Он отмечал, речь идет о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

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