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Беларусь начала учения по "освобождению захваченных территорий": что известно

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Минск, Четверг 08 сентября 2022 08:41
Беларусь начала учения по "освобождению захваченных территорий": что известно Фото: Беларусь начала учения по "освобождению захваченных территорий" (t me modmilby)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси сегодня стартовали военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Беларуси.

"8 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя Министра обороны началось командно-штабные учения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они продлится до 14 сентября", - говорится в сообщении.

По информации белорусского Минобороны, для отработки практических действий войск (сил) привлечены:

  • полигон "Брестский";
  • участки местности в Минской и Витебской областях.

"Учения позволят на практике отработать такие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником", - указано в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, во время учений будет отработан вопрос восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Генштаб предупреждал

Напомним, накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий и не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

"Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного учения предусматривается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой потерянной территорией подразумевается пограничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей",- отметил Громов.

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