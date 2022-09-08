Генштаб оцінив загрозу з Білорусі на тлі її навчань по "звільненню територій"

"Ми плідно відстежуємо ситуацію на наших кордонах, у нас є інформація стосовно бажання чи не бажання білоруського народу брати участь в загарбницьких планах Росії. Але збільшення населення, готового взяти участь у агресії на території нашої держави, не відстежується", - сказав Громов.

Військові навчання Білорусі

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі стартували військові навчання щодо "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня.

Ці навчання проходитимуть на брестському полігоні, у Мінській та Вітебській областях.

Примітно, що саме про такі навчання попереджали у Генштабу ЗСУ. Так, раніше Олексій Громов повідомив, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій і не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

Він зазначав, мова йде про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

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