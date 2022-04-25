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Генштаб объяснил удары РФ по железной дороге: хотят разрушить пути снабжения помощи

Фото: Генштаб объяснил удары РФ по железной дороге (kozytsky maksym)
Автор: Евгений Прокопенко

В Генштабе обнародовали оперативную информацию по состоянию на 18.00 25.04.2022 по российскому вторжению. Там объяснили, почему РФ наносит ракетные удары по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути снабжения военно-технической помощи от стран-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.

Напомним, утром 25 апреля российские оккупанты атаковали западные и центральные регионы Украины. В частности, под ракетные удары попали Винницкая, Львовская и Ровненькая области.

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