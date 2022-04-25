Генштаб пояснив удари РФ по залізниці: хочуть зруйнувати шляхи постачання допомоги

У Генштабі оприлюднили оперативну інформацію станом на 18.00 25.04.2022 щодо російського вторгнення. Там пояснили, чому РФ завдає ракетних ударів по залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.
Нагадаємо, зранку 25 квітня російські окупанти атакували західні та центральні регіони України. Зокрема, під ракетні удари потрапили Вінницька, Львівська та Рівненська області.
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