Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога

Ситуація в Покровську

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники системно знищують ворога у Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Усі складові Сил оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста.

Такий висновок глава держави зробив після доповідей військових та керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Як відомо, за Покровськ останнім часом тривають важкі бої, оскільки, за даними джерел, до тисячі росіян могли просочитись у місто.

Мета Москви - до лютого захопити Покровськ і Куп'янськ, тому окупанти роблять все можливе, щоб витіснити українських бійців з цих територій.

Однак, оточення чи "котла" наразі немає. Ворог здійснює рейди у центральну, західну та північну частини міста, ведучи контактні бої.