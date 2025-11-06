Генштаб: защитники Покровска усилены, принимаются меры по блокированию врага

Ситуация в Покровске

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники системно уничтожают врага в Покровске Донецкой области и в прилегающих районах. Все составляющие Сил обороны Украины вносят вклад в уничтожение оккупантов и оборону города.

Такой вывод глава государства сделал после докладов военных и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Как известно, за Покровск в последнее время продолжаются тяжелые бои, поскольку, по данным источников, до тысячи россиян могли просочиться в город.

Цель Москвы - до февраля захватить Покровск и Купянск, поэтому оккупанты делают все возможное, чтобы вытеснить украинских бойцов с этих территорий.

Однако, окружения или "котла" пока нет. Враг осуществляет рейды в центральную, западную и северную части города, ведя контактные бои.