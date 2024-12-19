Генштаб: найбільша кількість боїв - у Курській області і на Покровському напрямку

На фронті з початку доби 18 грудня і до вечора вже відбулося 224 бойових зіткнення. Найінтенсивнішими в контексті кількості ворожих атак районами лишаються Курська область та Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 18 грудня.

Російські обстріли

Війська РФ завдали по території України 1 ракетний удар, 32 авіаційних ударів (скинули 31 керовану авіаційну бомбу).

Крім цього, ворог застосував для атак також 529 дронів-камікадзе та здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти провели 1 штурм у районі Вовчанська, українські захисники відбили спробу противника просунутись вперед.

За попередніми підрахунками за сьогодні на даному напрямку противник втратив 44 військовослужбовці вбитими та пораненими, також воїни ЗСУ знищили 3 артилерійські системи, 1 одиницю автомобільного транспорту, 17 БпЛА та 2 одиниці спеціального транспорту окупантів, окрім того, пошкодили автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки.

На Куп'янському напрямку загарбники наступали біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Сили оборони зупинили 18 ворожих атак.

На Лиманському напрямку окупанти 21 раз штурмували позиції ЗСУ поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів, отримали відсіч. Наразі триває 3 боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 4 ворожі спроби атакувальних дій, наразі точиться 1 бій поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку противник 5 разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, 1 бій ще не закінчився.

На Торецькому напрямку відбулося 13 боїв. Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. 10 атак ворога було відбито, бої продовжуються, додали в Генштабі.

На Покровському напрямку окупанти 45 разів атакували у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Українські захисники відбили 38 штурмів, ще 7 боїв продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 110 - безповоротно. Також знищено квадроцикл та обладнання супутникового зв’язку противника", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку загарбники 22 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу н.п. Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. 18 боєзіткнень завершено, ще 4 - продовжуються.

На Времівському напрямку ворог 24 рази атакував позиції ЗСУ біля Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Воїни ЗСУ стійко тримають оборону, досі триває 10 боїв.

На Оріхівському напрямку ворог намагався прорватися до Новоандріївки, зазнав втрат та відступив.

На Придніпровському напрямку противник 2 рази невдало атакував позиції українських захисників.

В Курській області Сили оборони України відбили 55 штурмів російських загарбників, 3 боєзіткнення тривають досі.