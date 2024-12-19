Генштаб: наибольшее количество боев - в Курской области и на Покровском направлении
На фронте с начала суток 18 декабря и до вечера уже произошло 224 боевых столкновения. Самыми интенсивными в контексте количества вражеских атак районами остаются Курская область и Покровское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 18 декабря.
Российские обстрелы
Войска РФ нанесли по территории Украины 1 ракетный удар, 32 авиационных ударов (сбросили 31 управляемую авиационную бомбу).
Кроме этого, враг применил для атак также 529 дронов-камикадзе и совершил более 3200 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении оккупанты провели 1 штурм в районе Волчанска, украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед.
По предварительным подсчетам за сегодня на данном направлении противник потерял 44 военнослужащих убитыми и ранеными, также воины ВСУ уничтожили 3 артиллерийские системы, 1 единицу автомобильного транспорта, 17 БПЛА и 2 единицы специального транспорта оккупантов, кроме того, повредили автомобиль и 3 единицы специальной техники.
На Купянском направлении захватчики наступали возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Силы обороны остановили 18 вражеских атак.
На Лиманском направлении оккупанты 21 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов, получили отпор. Сейчас продолжается 3 боестолкновения.
На Северском направлении Силы обороны отбили 4 вражеские попытки атакующих действий, сейчас идет 1 бой вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении противник 5 раз пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы, 1 бой еще не закончился.
На Торецком направлении произошло 13 боев. Враг штурмовал позиции ВСУ у Торецка, Дилиевки и Щербиновки. 10 атак врага были отбиты, бои продолжаются, добавили в Генштабе.
На Покровском направлении оккупанты 45 раз атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки. Украинские защитники отбили 38 штурмов, еще 7 боев продолжаются.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожен квадроцикл и оборудование спутниковой связи противника", - говорится в отчете.
На Кураховском направлении захватчики 22 раза пытались прорвать оборону ВСУ вблизи н.п. Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное. 18 боестолкновений завершены, еще 4 - продолжаются.
На Времевском направлении враг 24 раза атаковал позиции ВСУ у Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Воины ВСУ стойко держат оборону, до сих пор продолжается 10 боев.
На Ореховском направлении враг пытался прорваться к Новоандреевке, понес потери и отступил.
На Приднепровском направлении противник 2 раза неудачно атаковал позиции украинских защитников.
В Курской области Силы обороны Украины отбили 55 штурмов российских захватчиков, 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.
Напомним, 18 декабря в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что российские оккупанты атаковали ряд укреплений ВСУ в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. В ОСУВ отметили, что это сделало невозможным их дальнейшее удержание.
Также сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ, за сутки на 18 декабря росармия потеряла еще 1580 солдат.
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