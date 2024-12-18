РФ втратила за добу майже 1600 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 17 на 18 грудня, армія РФ втратила 1580 солдатів. Також захисники України знищили 21 бойову броньовану машину, 60 одиниць автотехніки та 64 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія веде активні бойові дії на ділянці фронту, протяжність якої становить 1170 кілометрів.

Він зазначив, що найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також ворог посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Турецькому та Времівському напрямках.

На півдні країни обстановка напружена, але контрольована. Що ж стосується Оріхівського та Придніпровського напрямків - там ворожі наступи низької інтенсивності.

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