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РФ втратила за добу майже 1600 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Середа 18 грудня 2024 09:00
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РФ втратила за добу майже 1600 солдатів та багато техніки, - Генштаб Фото: ворог продовжує втрачати особовий склад і техніку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 17 на 18 грудня, армія РФ втратила 1580 солдатів. Також захисники України знищили 21 бойову броньовану машину, 60 одиниць автотехніки та 64 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 766 690 (+1580) осіб;
  • танків - 9571 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 772 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 21164 (+5) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1025 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • вертольотів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20470 (+64) од.;
  • крилаті ракети - 2943 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31610 (+60) од.;
  • спеціальна техніка - 3652 (+2) од..

РФ втратила за добу майже 1600 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія веде активні бойові дії на ділянці фронту, протяжність якої становить 1170 кілометрів.

Він зазначив, що найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Також ворог посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Турецькому та Времівському напрямках.

На півдні країни обстановка напружена, але контрольована. Що ж стосується Оріхівського та Придніпровського напрямків - там ворожі наступи низької інтенсивності.

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