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Генштаб дізнався про "цікаве рішення" Росії для поповнення втрат

Фото: Генштаб ЗСУ дізнався про цікаве рішення поповнення підрозділів армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російське військове керівництво з метою виграшу часу на підготовку та згуртування мобілізованого особового складу ухвалило цікаве рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За наявними даними, втрати підрозділів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", які діють на тимчасово окупованій території Донецької області.

Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму у тимчасово окупованому регіоні буде покладено підрозділи ФСБ Росії.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Росії підтвердили втрату російськими військами Лимана Донецької області та заявили, що українські військові продовжують наступ на Донбасі.

Також повідомлялося, що до оголошення мобілізації Росія у війні проти України втратила понад 50 тисяч солдатів. Понад 100 тисяч "підготовлених воїнів" зазнали поранень.

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